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Оператор беспилотника, архитектор VR: обучение молодых талантов идет в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оператор беспилотника, архитектор VR: обучение молодых талантов идет в Нижнем Тагиле

8 мая, 13:30ОбществоЮлия Нозикова
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