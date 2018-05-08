Оператор беспилотника, архитектор VR: обучение молодых талантов идет в Нижнем Тагиле
Курсы операторов беспилотных летательных аппаратов, архитекторов виртуальной реальности, цифровых звукооператоров, сценаристов социальных технологий, урбанистов будут работать на проспекте Строителей, 27 до октября. Молодежь города приглашают бесплатно попробовать свои силы в мире современных профессий. Открыт набор на первый поток.
Центр молодежного инновационного творчества «Капитан» создан в городе благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов тагильчанина Сергея Партина (АНО «Центр развития молодежных инициатив «Успех и разум»).
На данный момент около 75-85% выпускников школ России не понимают, в чем их талант (конкурентное преимущество); около 95% не имеют понимания, как реализовать талант в современных реалиях рынка такая статистика приведена в заявке ЦРМИ «Успех и разум» на грант.
Планы, теории, грант почти в 3 млн рублей и больше года подготовительной работы обрели практическое воплощение. Выделенное администрацией города помещение отремонтировано и укомплектовано современным оборудованием.
Мы нацелены на поиск лидеров, наша задача – выискивать, вдохновлять, мотивировать, растить лидеров, лидеров общества, которые потом это общество и будут двигать вперед рассказывает Сергей.
Сразу 160 человек в возрасте от 10 до 35 лет смогут бесплатно обучаться на первом потоке «Капитана». Курс рассчитан на месяц, состоит из практических занятий. Обучение азам современных профессий предлагается по двенадцати направлениям: в списке оператор беспилотника, архитектор виртуальной реальности, цифровой звукооператор, предприниматель, сценарист социальных технологий, повар, мультипликатор, видеоблогер, урбанист.
По сути, после прохождения одного курса – в течение месяца – ты получаешь возможность уже делать некий продукт, более того, не только для себя, но и для рынка, это и есть задача центра – раскрыть и монетизировать свой талант так руководитель «Капитана» описывает цель учебного процесса.
Обучение имеет подчеркнутую практическую направленность:
Ведь мало выявить у человека склонность к какому-либо виду деятельности, обучить азам, нужно научить его зарабатывать своим умением, своим талантом, быть востребованным на рынке убежден Сергей Партин.
Руководитель «Капитана» называет свой проект «осовремененным клубом детского творчества»:
С одной стороны, продолжаются в лучшем смысле традиции советских еще подростковых и детских дворовых технических клубов, традиции профориентации, вовлечения молодежи в мир профессий; с другой стороны, сейчас мы уже можем предложить совершенно иные методики преподавания, новый формат проведения занятий говорит Сергей.
Неожиданностью для организаторов стал возраст тех, кто сейчас записывается на курсы:
Мы в первую очередь ждали подростков лет 14-16, а у нас сейчас средний возраст – 23 года рассказали в «Капитане».
В активе «Центра развития молодежных инициатив «Успех и разум» около 20 других реализованных проектов. Тагильчанам команда известна по «Лекториуму». Формат еженедельных бесплатных встреч с мастерами своего дела, экспертами показал востребованность дополнительного образования в городе, необходимость заполнить пробел в нише профориентации. Открывшийся центр продолжает направление «Лаборатории профессий». Одной из целей «Капитана» является создание сборника профориентационных методик для молодежи.
Постоянно функционирующий молодежный центр получения базовых компетенций – дело будущего, а пока «Капитан» в плавании до октября, затем настанет время подвести промежуточные итоги, обобщить накопленный опыт и скорректировать курс.
© Юлия Нозикова, TagilCity.ru