Панихида по погибшим в годы ВОВ прошла 7 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Заупокойное богослужение совершил Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский. На нем присутствовали ученики Православной гимназии и городское духовенство.

В завершение панихиды Преосвященный Иннокентий отметил, что нельзя забывать о подвиге погибших в годы войны солдат и нужно уметь быть благодарными ветеранам за Победу, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви.