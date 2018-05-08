Панихида по погибшим в годы ВОВ прошла 7 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Панихида по погибшим в годы ВОВ прошла 7 мая на центральном кладбище «Рогожино» в Нижнем Тагиле.

Заупокойное богослужение совершил Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский. На нем присутствовали ученики Православной гимназии и городское духовенство.





В завершение панихиды Преосвященный Иннокентий отметил, что нельзя забывать о подвиге погибших в годы войны солдат и нужно уметь быть благодарными ветеранам за Победу, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви.





Фото: Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви