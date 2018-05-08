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Новости Нижнего Тагила

Панихида по погибшим в годы ВОВ прошла 7 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

8 мая 2018, 17:05Добавить новость
Нижний Тагил,панихида,Рогожино,кладбище,богослужение,погибшие,ВОв,солдаты,епископ,духовенство,день Победы
Панихида по погибшим в годы ВОВ прошла 7 мая на центральном кладбище «Рогожино» в Нижнем Тагиле.

Заупокойное богослужение совершил Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский. На нем присутствовали ученики Православной гимназии и городское духовенство.

В завершение панихиды Преосвященный Иннокентий отметил, что нельзя забывать о подвиге погибших в годы войны солдат и нужно уметь быть благодарными ветеранам за Победу, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви. 

Нижний Тагил,панихида,Рогожино,кладбище,богослужение,погибшие,ВОв,солдаты,епископ,духовенство,день Победы
Фото: Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви
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