Плиты с 180 именами погибших героев ВОВ установят на Широкой речке в Екатеринбурге

В Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» сообщили, что имена солдат удалось установить по документам, предоставленным госпиталями. Причина, по которой 180 фамилий не были до сих пор увековечены, неизвестна, передает «Уралинформбюро». Установка дополнительных плит ляжет на плечи администрации Екатеринбурга.