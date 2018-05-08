Просроченные лекарства и отсутствие документов: Белоярская ветстанция нарушала закон

В ходе проверки было выявлено, что в ветстанции хранились просроченные лекарства для животных, обследование скотомогильников проводилось ненадлежащим образом, у учреждения не было договора на утилизацию биологических отходов и лекарств, и была неверно оформлена необходимая документация.