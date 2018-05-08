Свердловчанам разрешили избивать домашних животных

Власти Свердловской области изменили правила обращения с домашними животными. Из документа исчез запрет на жестокое обращение и оставление без еды и воды.
Вместо этого владельцам собак и кошек в Свердловской области советуют лишь гуманно обращаться с питомцами. Хозяева обязаны предоставлять животных для осмотра, вакцинации и по требованию ветеринара.
До прибытия специалиста в случае подозрения на серьезное заболевание надлежит самостоятельно изолировать животное.
Поправки отменяют бесплатные прививки от бешенства и правила регистрации домашних любимцев, сообщается на региональном портале правовой информации.