+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
вечер: +10
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловчанам разрешили избивать домашних животных

8 мая 2018, 14:00Добавить новость
животные,закон,Свердловская область,жестокое обращение,собаки,кошки,постановление
Власти Свердловской области изменили правила обращения с домашними животными. Из документа исчез запрет на жестокое обращение и оставление без еды и воды. 

Вместо этого владельцам собак и кошек в Свердловской области советуют лишь гуманно обращаться с питомцами. Хозяева обязаны предоставлять животных для осмотра, вакцинации и по требованию ветеринара.

До прибытия специалиста в случае подозрения на серьезное заболевание надлежит самостоятельно изолировать животное.

Поправки отменяют бесплатные прививки от бешенства и правила регистрации домашних любимцев, сообщается на региональном портале правовой информации

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Минстрой России сохранит проходы для кошек и собак в подвалах жилых домов
18 апреля, 06:05
0 0
Неизвестные выложили трупы щенков вдоль тротуара в городе Сухой Лог (ФОТО)
13 апреля, 13:05
0 4
Ребенок получил серьезные травмы после нападения стаи собак в Салехарде
4 апреля, 14:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 369
Подписаться на новости