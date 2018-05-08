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Новости Нижнего Тагила

Сын фронтовика в Екатеринбурге получил награду отца спустя 73 года

8 мая 2018, 19:05Добавить новость
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В Екатеринбурге сыну солдата, погибшего в 1945 году, вручили удостоверение к ордену Славы III степени.

Дмитрий Строганов погиб в 1945 году в Австрии. Он не успел получить награду. В наградном документе упоминается, что Дмитрий вынес с поля боя своего командира, который был ранен, взяв на себя командование взводом.

Борис Строганов изучил боевую судьбу отца и узнал, что тот был удостоен ордена. Тогда Борис обратился в военкомат и попросил документально подтвердить, что награда была вручена его отцу.

Из архива Минобороны пришел ответ, что имя Строганова значится в приказе о вручении ордена, однако отметки о его получении в документе нет. Спустя 73 года награда была вручена сыну фронтовика, пишет «Российская газета».

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