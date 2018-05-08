Юные тагильчане изучили ПДД и посетили в торжественную линейку к Дню Победы (ФОТО)

В преддверии Дня Победы юные тагильчане посетили торжественную линейку у памятника тагильчанам – Героям Советского Союза. Также дошкольники приняли участие в целевой прогулке, направленной на изучение ПДД.

Воспитанники детского сада №3 вместе с сотрудниками ГАИ провели целевую прогулку, в ходе которой узнали правила дорожного движения. Дети прошли колонной к памятнику тагильчанам – Героям Советского Союза. Вместе с другими детсадовцами и школьниками они посетили торжественную линейку в честь Дня Победы.





Дети послушали рассказ ветерана о тяжести военных лет и возложили цветы к памятнику. После завершения мероприятия участники запустили в небо разноцветные шары. Школьники раздали присутствующим белых бумажных голубей как символ мира, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.





Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила