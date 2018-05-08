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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане изучили ПДД и посетили в торжественную линейку к Дню Победы (ФОТО)

8 мая 2018, 23:45Добавить новость
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В преддверии Дня Победы юные тагильчане посетили торжественную линейку у памятника тагильчанам – Героям Советского Союза. Также дошкольники приняли участие в целевой прогулке, направленной на изучение ПДД.

Воспитанники детского сада №3 вместе с сотрудниками ГАИ провели целевую прогулку, в ходе которой узнали правила дорожного движения. Дети прошли колонной к памятнику тагильчанам – Героям Советского Союза. Вместе с другими детсадовцами и школьниками они посетили торжественную линейку в честь Дня Победы.

Дети послушали рассказ ветерана о тяжести военных лет и возложили цветы к памятнику. После завершения мероприятия участники запустили в небо разноцветные шары. Школьники раздали присутствующим белых бумажных голубей как символ мира, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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