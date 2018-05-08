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Новости Нижнего Тагила

Лучшие псы будут определены на турнире по служебному собаководству в Нижнем Тагиле

8 мая 2018, 23:05Добавить новость
животные,стадион Юность,турниры,служебное собаководство,дрессировка,собаки,конкурс

19 мая Нижний Тагил примет пятый турнир по служебному собаководству на стадионе «Юность». Мероприятие будет посвящено Герою России, кинологу 12 отряда спецназа «Урал» Василию Юрьеву.

Главными участниками турнира в Нижнем Тагиле станут четвероногие. Им предстоит сразиться в нескольких номинациях по курсу послушания, показать навыки дрессировки.

Владельцев собак приглашают принять участие в конкурсе-ринге «Лучшие друзья». Задача хозяев - презентовать домашнего любимца, интересно рассказав о нем или показав трюк.

Параллельно с основными соревнованиями выберут лучшие детские рисунки домашних питомцев. Порадуют тагильчан профессиональные выступления служебных собак, полевая кухня.

Свое мастерство в исполнении служебного долга покажут спецназовцы.  

Связаться с организаторами для участия в турнире можно до 12 мая по телефону 8-912-654-87-87, сообщает ИА «Все новости».
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