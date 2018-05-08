Лучшие псы будут определены на турнире по служебному собаководству в Нижнем Тагиле

19 мая Нижний Тагил примет пятый турнир по служебному собаководству на стадионе «Юность». Мероприятие будет посвящено Герою России, кинологу 12 отряда спецназа «Урал» Василию Юрьеву.

Главными участниками турнира в Нижнем Тагиле станут четвероногие. Им предстоит сразиться в нескольких номинациях по курсу послушания, показать навыки дрессировки.



Владельцев собак приглашают принять участие в конкурсе-ринге «Лучшие друзья». Задача хозяев - презентовать домашнего любимца, интересно рассказав о нем или показав трюк.



Параллельно с основными соревнованиями выберут лучшие детские рисунки домашних питомцев. Порадуют тагильчан профессиональные выступления служебных собак, полевая кухня.



Свое мастерство в исполнении служебного долга покажут спецназовцы.



