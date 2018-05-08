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Новости Нижнего Тагила

Ветераны ВОВ в России получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

8 мая 2018, 20:25Добавить новость
деньги,Россия,день Победы,ветераны,ВОв,выплаты,экономика,Путин
В мае-июне 2018 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 10 000 рублей. Эта денежная единоразовая выплата приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Указ о назначении выплаты в размере 10 000 рублей издал глава РФ Владимир Путин. Выплата назначена ветеранам ВОВ – гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России и прибалтийских бывших союзных республик.

Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей, -- подчеркнула заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Выдавать деньги будут в мае-июне 2018 года. Президент поручил министерствам обеспечить достаточное финансирование, а также разработать и осуществить процедуру начисления и получения выплаты.

Дополнительной выплатой в указанные сроки будут обеспечены более 10 780 военных пенсионеров, сообщает Interfax.
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