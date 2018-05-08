Волонтеры раздают тагильчанам георгиевские ленты (ВИДЕО)
8 мая, 17:45Общество
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В Нижнем Тагиле в преддверии Дня Победы волонтеры вручают горожанам георгиевские ленточки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проект «Георгиевская ленточка» берет свое начало в 2005 году, с празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день акция стала праздничной традицией. Люди прикрепляют ленты к вещам и одежде.
Черный цвет на ленте означает дым, а оранжевый – огонь. Встретить волонтеров с георгиевскими ленточками можно на Театральной площади, возле ТЦ КИТ, у тагилстроевского кинотеатра «Сталь», у «Мегамарта» на Вагонке и около Рудоуправления, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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