Юные тагильчане изучили ПДД и посетили в торжественную линейку ко Дню Победы (ФОТО)
8 мая, 23:45Общество
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В преддверии Дня Победы юные тагильчане посетили торжественную линейку у памятника тагильчанам – Героям Советского Союза. Также дошкольники приняли участие в целевой прогулке, направленной на изучение ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Воспитанники детского сада №3 вместе с сотрудниками ГАИ провели целевую прогулку, в ходе которой узнали правила дорожного движения. Дети прошли колонной к памятнику тагильчанам – Героям Советского Союза. Вместе с другими детсадовцами и школьниками они посетили торжественную линейку в честь Дня Победы.
Дети послушали рассказ ветерана о тяжести военных лет и возложили цветы к памятнику. После завершения мероприятия участники запустили в небо разноцветные шары. Школьники раздали присутствующим белых бумажных голубей как символ мира, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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