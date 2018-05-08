Экс-замначальника колонии Краснотурьинска оштрафован на 300 тыс. за мошенничество

Бывший замначальника Исправительной колонии №16 Краснотурьинска оштрафован на 300 тыс. рублей за мошенничество и незаконное предпринимательство.

Замначальника колонии обвинялся в мошенничестве. Он решил заключить контракт с поставщиком ткани на поставку полотна в колонию. Контракт был заключен. Согласно документам, поставщик передал в ИК ткань, выставив счета на сумму 60 тыс. рублей за материал, который фактически не был доставлен в учреждение. Деньги за это поставщик передал сотруднику колонии.



Помимо этого обвиняемый участвовал в управлении коммерческой организацией по пошиву спецодежды на территории ИК. Он обратился к директору фирмы с предложением об оказании льгот и преимуществ на заказы в учреждении. При этом 30% прибыли полагалось обвиняемому. Прибыль, которую получил от этой деятельности обвиняемый, составила более 800 тыс. рублей.





По решению суда экс-замначальника колонии приговорен к выплате штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.