Аукцион по продаже «Фарфора Сысерти» в Свердловской области не состоялся

На торги было выставлено ООО «Уральский фарфор», которое владеет двумя магазинами «Фарфор Сысерти», однако приобрести торговые точки никто не пожелал. Прием заявок закончился 7 мая, и аукцион признан несостоявшимся.

Магазины были выставлены на продажу в апреле этого года, владелец магазинов, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, оценило стопроцентную долю в ООО «Уральский фарфор» в 2,8 миллиона рублей. Уставной капитал компании составляет 3,5 миллиона рублей.

В апреле 2019 года появилась информация о том, что завод «Фарфор Сысерти» задолжал своим сотрудникам 3,8 миллиона рублей по заработной плате. В отношении предприятия возбуждено 294 исполнительных производства.