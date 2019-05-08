Аукцион по продаже «Фарфора Сысерти» в Свердловской области не состоялся
В Свердловской области провалился аукцион по продаже магазинов «Фарфор Сысерти», реализующих продукцию завода РПЦ, пишут «Ведомости Урала».
На торги было выставлено ООО «Уральский фарфор», которое владеет двумя магазинами «Фарфор Сысерти», однако приобрести торговые точки никто не пожелал. Прием заявок закончился 7 мая, и аукцион признан несостоявшимся.
Магазины были выставлены на продажу в апреле этого года, владелец магазинов, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, оценило стопроцентную долю в ООО «Уральский фарфор» в 2,8 миллиона рублей. Уставной капитал компании составляет 3,5 миллиона рублей.
В апреле 2019 года появилась информация о том, что завод «Фарфор Сысерти» задолжал своим сотрудникам 3,8 миллиона рублей по заработной плате. В отношении предприятия возбуждено 294 исполнительных производства.
Завод стал известен на всю Россию после того, как анонсировал выпуск тарелок с изображением президента России Владимира Путина. Также на предприятии выпускают тарелки с изображением семьи Николая II.