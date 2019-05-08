Эксперты: Ответственность за аварию в Шереметьево несёт «Аэрофлот»

По версии заслуженного летчика-испытателя, Героя России Александра Гарнаева, за трагедию в Шереметьево несет ответственность вся Россия, так как в стране нет качественной системы подготовки летчиков. По его словам, недостаточно владеть только теоретическими знаниями, нужна практика, которой в учебных заведениях мало.

За трагедию в «Шереметьево» несёт ответственность всё государство — Российская федерация, а «Аэрофлот» — это лишь одна из авиакомпаний, которая живет по её законам, это часть России, сказал Гарнаев.

Отметим, что «Аэрофлот» — крупнейшая российская компания, которая смогла бы изменить систему подготовки летчиков.

По мнению исполнительного директора Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерия Постникова, ответственность за происшествие несет компания «Аэрофлот», так как необходимо выделять средства на обучение летчиков. Постников заметил, что в настоящее время почти всю работу летчика после взлета выполняет автоматика, поэтому необходимо постоянно тренировать пилотов управлять самолетом вручную.

И вдруг возникает ситуация — кнопку нажимаешь, а автоматика не отвечает, потому что или молния попала или по какой другой причине. И летчик оказывается один на один с огромной машиной, которой нужно управлять вручную, вспоминать все, чему учили много лет назад на тренажерах и что он много лет не делал. Не натренирован на это. И у него возникает психологическая паника, сказал Валерий Постников.

Роман Таскаев, который является заслуженным летчиком-испытателем, Героем России, придерживается такой же точки зрения. По его словам, вина лежит на компании «Аэрофлот», так как средства на подготовку пилотов выделяет сама авиакомпания.

Авиаконструктор Вадим Лукашевич, который работал в опытно-конструкторском бюро «Сухой», разработавшем Sukhoi Superjet 100, также придерживается мнения, что в авиакатастрофе есть вина «Аэрофлота».

За квалификацию пилотов, включая заказ тренажеров специально под SSJ-100, за готовность самолета к вылету, его техническое состояние — за все это отвечает только авиаперевозчик. И отчасти Росавиация, которая дает «Аэрофлоту» сертификацию подобно тому, как в ГАИ дают водителям права или техосмотрам автомобиля, которые проводит соответствующий государственный орган, сказал Лукашевич.

Отметим, что на сайте «Аэрофлота» появились соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, по версии СМИ, комментарии являются заказными.