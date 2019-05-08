Композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни

Евгений Павлович скончался в 6:30 утра от двусторонней пневмонии. Информацию о смерти композитора позже подтвердила его дочь Мария. Место и дата похорон станут известны позже.

Крылатов родился в городе Лысьве, который в 1934 году входил в состав Свердловской области (ныне это Пермский край). Получил музыкальное образование в Мотовилихинской музыкальной школе, Пермском музыкальном училище и Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Его авторству принадлежат более 150 песен к советским мультфильмам и кинокартинам: «Умка», «Простоквашино», «Достояние республики», «Крылатые качели», «Приключения Электроника» и многие другие.