Куйвашев провел организационное совещание по подготовке к Универсиаде-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел организационное совещание по подготовке к летней Универсиаде-2023, сообщает правительство региона.
В рамках рассмотрения заявки Екатеринбурга на право проведения Универсиады-2023 в столицу Урала приедут представители FISU. Накануне глава Свердловской области провел организационное совещание по подготовке к визиту комиссии.
К визиту членов FISU мы должны быть готовы дать исчерпывающую информацию по всем объектам и всем организационным вопросам,сообщил глава региона.
Евгений Куйвашев распорядился уделить особое внимание Деревне Универсиады и объектам спортивной инфраструктуры.
Комиссия FISU приедет в Екатеринбург в июне, в рамках визита специалисты оценят возможности города принять масштабное международное спортивное событие.
Напомним, что провести Универсиаду в Екатеринбурге предложил президент России Владимир Путин, тогда он отметил, что у города есть опыт и возможности для организации мероприятия. Если заявка Екатеринбурга будет одобрена, то спортивные мероприятия должны пройти на 19 площадках, 13 объектов уже построены, остальные уже спроектированы или находятся в стадии строительства. Один из наиболее масштабных объектов - Деревня Универсиады - появится в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.