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Куйвашев провел организационное совещание по подготовке к Универсиаде-2023
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Куйвашев провел организационное совещание по подготовке к Универсиаде-2023

Сегодня, 09:43ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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