Куйвашев провел организационное совещание по подготовке к Универсиаде-2023

К визиту членов FISU мы должны быть готовы дать исчерпывающую информацию по всем объектам и всем организационным вопросам,сообщил глава региона.

Напомним, что провести Универсиаду в Екатеринбурге предложил президент России Владимир Путин, тогда он отметил, что у города есть опыт и возможности для организации мероприятия. Если заявка Екатеринбурга будет одобрена, то спортивные мероприятия должны пройти на 19 площадках, 13 объектов уже построены, остальные уже спроектированы или находятся в стадии строительства. Один из наиболее масштабных объектов - Деревня Универсиады - появится в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.