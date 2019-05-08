Лжеминеру вокзала в Нижнем Тагиле рекомендовали принудительное лечение

25-летний житель села Покровское Пригородного района в феврале этого года сообщил в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» о том, что в здании железнодорожного вокзала Нижнего Тагила находится бомба. На место выехали правоохранители и спецслужбы, здание вокзала было оцеплено и обследовано. Взрывных устройств обнаружено не было. Вскоре полицейские установили личность лжеминера. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оказалось, что в 2016 году гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье и был направлен на принудительное лечение по результатам экспертиз.

Так как мужчина состоит на учете у врача психиатра, в отношении него была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что он не способен осознавать общественную опасность своих действий, а также контролировать их. Медики рекомендовали свердловчанину принудительное лечение в условиях стационара.