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Парад Победы в Екатеринбурге может стать платным в 2020 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Парад Победы в Екатеринбурге может стать платным в 2020 году

Сегодня, 22:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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