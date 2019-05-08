Парад Победы в Екатеринбурге может стать платным в 2020 году
Сегодня, 22:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Для жителей уральской столицы Парад Победы в 2020 году может стать платным. Чтобы попасть на мероприятие гостям будет необходимо приобрести билеты, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург, День Победы — 2019
Информация об этом поступила от директора городских и праздничных мероприятий Ильи Маркова. Для обладателей билетов в центре установят дополнительные трибуны, которые пока что устанавливают только для ветеранов. Марков пояснил, что нововведения планируется ввести для улучшения условий зрителей.
Сейчас, чтобы посмотреть парад необходимо прийти на площадь 1905 года за полтора часа до начала, а увидеть военную технику мешают ограждения. Чтобы исправить ситуацию, в этом году городские власти освободят территорию возле гимназии №9, а также перекрёсток с улицей Пушкина.
Ранее репетиция парада Победы прошла в Нижнем Тагиле. Она собрала примерно 500 человек.
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