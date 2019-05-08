Светлана Радионова проинспектирует мусорные свалки в России лично
Сотрудники Росприроднадзора станут контролировать все процессы по рекультивации свалок в стране. Глава ведомства Светлана Радионова опубликовала на своей странице в Instagram пост на эту тему. Ранее она лично провела инспекцию одного из мусорных полигонов в Екатеринбурге.
Как пишет издание Znak.com, во время официального визита главы Росприроднадзора на Урал в состав ее делегации вошли заместитель руководителя Минприроды Сергей Ястребов и генпрокурор РФ Юрий Чайка. Должностные лица прибыли в Екатеринбург на совещание. На мероприятии была затронута тема прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми отходами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.
По прибытии на Урал Светлана Радионова направилась на мусорный полигон «Широкореченский», который в будущем хотят рекультивировать.
Глава Росприроднадзора пообещала взять на личный контроль вопросы соблюдения законодательства России при проведении рекультивации свалок. Следить станут не только за мусорными полигонами, а всеми проблемными экологическими территориями страны.
Интересно, что после беседы Светланы Радионовой с руководством регионального оператора «Спецавтобаза» в отношении организации управление ФАС по Свердловской области возбудило дело. «Спецавтобазу» подозревают в завышении цен на вывоз мусора.
Специалисты дали высокую оценку деятельности Светланы Радионовой. Многие указывают на то, что глава Росприроднадзора стала создателем новой традиции: проведения проверок полигонов отходов в местах, которые она посещает с официальным визитом. Данный метод контроля позволит на месте выявлять нарушения, которые совершают региональные операторы.
В самом Росприроднадзоре пообещали сделать подобные проверки системными. Инспектировать станут не только мусорные полигоны и свалки, а все проблемные экологические территории. Политики должны решать проблемы не из окон кабинетов, а в полевом формате.