Светлана Радионова проинспектирует мусорные свалки в России лично

Как пишет издание Znak.com, во время официального визита главы Росприроднадзора на Урал в состав ее делегации вошли заместитель руководителя Минприроды Сергей Ястребов и генпрокурор РФ Юрий Чайка. Должностные лица прибыли в Екатеринбург на совещание. На мероприятии была затронута тема прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми отходами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

По прибытии на Урал Светлана Радионова направилась на мусорный полигон «Широкореченский», который в будущем хотят рекультивировать.

Глава Росприроднадзора пообещала взять на личный контроль вопросы соблюдения законодательства России при проведении рекультивации свалок. Следить станут не только за мусорными полигонами, а всеми проблемными экологическими территориями страны.

Интересно, что после беседы Светланы Радионовой с руководством регионального оператора «Спецавтобаза» в отношении организации управление ФАС по Свердловской области возбудило дело. «Спецавтобазу» подозревают в завышении цен на вывоз мусора.

Специалисты дали высокую оценку деятельности Светланы Радионовой. Многие указывают на то, что глава Росприроднадзора стала создателем новой традиции: проведения проверок полигонов отходов в местах, которые она посещает с официальным визитом. Данный метод контроля позволит на месте выявлять нарушения, которые совершают региональные операторы.