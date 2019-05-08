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Светлана Радионова проинспектирует мусорные свалки в России лично
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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4+gosnadzor.ru

Светлана Радионова проинспектирует мусорные свалки в России лично

Сегодня, 18:01ОбществоФото: gosnadzor.ru
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