В Екатеринбурге ищут свидетелей смерти женщины у дверей больницы

Жительница Екатеринбурга умерла в июне 2018 года у дверей больницы, не дождавшись помощи медиков. Женщина не смогла самостоятельно зайти в здание больницы и просила врачей ей помочь. Вместо этого ей вызвали бригаду скорой помощи. Почему медики не смогли спасти горожанку - неясно. Скорая помощь, приехавшая на вызов, ее не обнаружила. Позже тело женщины было найдено рядом с больницей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.