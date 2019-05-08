В Нижнем Тагиле захоронили останки летчика, погибшего в ВОВ
Останки летчика, погибшего в 1942 году, захоронили в Нижнем Тагиле 8 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
Накануне Дня Победы у мемориала воинской славы на центральном кладбище «Рогожино» прошел общегородской митинг, в котором приняли участие ветераны труда, труженики тыла, школьники, студенты, а также глава города Владислав Пинаев, председатель гордумы Алексей Пырин, председатель городского совета ветеранов Владимир Свистунов, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
Перед началом митинга прошло захоронение останков Дмитрия Деткова. Сержант Детков был летчиком. Его самолёт был сбит фашистами в 1942 году. Останки тагильчанина нашли в Краснодарском крае в апреле 2018 года.
В торжественной обстановке родственникам солдата передали его личные вещи.
Очень важно, что наши воины даже через столько лет возвращаются на Родину, что определяются имена героев, что поисковики помогают вернуть их семьям, которые все эти прошедшие с войны десятилетия не перестают искать своих предков, не перестают помнить об их великом подвиге, отметил мэр.