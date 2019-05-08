В Нижнем Тагиле захоронили останки летчика, погибшего в ВОВ

Накануне Дня Победы у мемориала воинской славы на центральном кладбище «Рогожино» прошел общегородской митинг, в котором приняли участие ветераны труда, труженики тыла, школьники, студенты, а также глава города Владислав Пинаев, председатель гордумы Алексей Пырин, председатель городского совета ветеранов Владимир Свистунов, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Перед началом митинга прошло захоронение останков Дмитрия Деткова. Сержант Детков был летчиком. Его самолёт был сбит фашистами в 1942 году. Останки тагильчанина нашли в Краснодарском крае в апреле 2018 года.

Очень важно, что наши воины даже через столько лет возвращаются на Родину, что определяются имена героев, что поисковики помогают вернуть их семьям, которые все эти прошедшие с войны десятилетия не перестают искать своих предков, не перестают помнить об их великом подвиге, отметил мэр.