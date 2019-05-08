В Свердловской области ликвидируют «бесперспективную» деревню
Сегодня, 14:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области будет ликвидирована еще одна деревня, признанная «бесперспективной», пишут «Ведомости Урала».
Власти региона планируют упразднить деревню Макарьевка в Волчанском городском округе, законопроект вынесен на рассмотрение в ЗакСо региона.
Деревня Макарьевка утратила признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития,значится в пояснении к законопроекту.
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