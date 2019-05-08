Верхняя Пышма получит 1 млрд на дополнительные места в школах

8 мая губернатор посетил стройплощадки школы №25 и ледовой арены в Верхней Пышме. Как сообщает департамент информполитики, в здании школы уже проходят уроки – строительство части образовательного комплекса завершено. Для детей с ОВЗ в здании установлены лифты, пандусы и специальные платформы, оборудованы туалеты.

Кроме того, в школе есть кабинеты с креслами для релаксации и спальни. Также в образовательном учреждении открылись три тренажерных зала, стадион и помещение для занятий ЛФК.

Строительство второго крыла школы еще не завершено. После окончания работ по строительству в школе будут учиться до 1,7 тысячи детей.

Евгений Куйвашев заметил, что Верхняя Пышма является вторым после Екатеринбурга городом, который нуждается в дополнительных местах в школах.