Верхняя Пышма получит 1 млрд на дополнительные места в школах
В 2019 и 2020 годах Верхняя Пышма получит из регионального бюджета 1 млрд рублей на создание дополнительных мест в школах, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
8 мая губернатор посетил стройплощадки школы №25 и ледовой арены в Верхней Пышме. Как сообщает департамент информполитики, в здании школы уже проходят уроки – строительство части образовательного комплекса завершено. Для детей с ОВЗ в здании установлены лифты, пандусы и специальные платформы, оборудованы туалеты.
Кроме того, в школе есть кабинеты с креслами для релаксации и спальни. Также в образовательном учреждении открылись три тренажерных зала, стадион и помещение для занятий ЛФК.
Строительство второго крыла школы еще не завершено. После окончания работ по строительству в школе будут учиться до 1,7 тысячи детей.
Евгений Куйвашев заметил, что Верхняя Пышма является вторым после Екатеринбурга городом, который нуждается в дополнительных местах в школах.
Кроме школы Куйвашев посетил ледовую арену Дворца ледовых видов спорта. Новое поле спортобъекта рассчитано на 25 спортсменов. В помещении оборудованы раздевалки, душевые и учебные классы.