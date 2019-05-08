Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем Победы

Глава города отметил, что День Победы — один из наиболее значимых праздников в истории страны. Он важен не только для России, но и для каждого россиянина лично.

Противостоять врагу вызвались все: от вчерашних школьников до седых стариков. В этой схватке против вооруженной армады фашистских войск победила народная воля и русский характер!сказал Владислав Пинаев.

Во время войны тагильчане не только уходили на фронт, где защищали Родину. Многие трудились в тылу, на тагильских заводах, отмечает Владислав Пинаев. Заводчане выпускали снаряды, формировали корпуса военной техники и внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Как отмечает мэр Нижнего Тагила, сейчас важно сохранить память о людях, которые подарили россиянам мирное небо над головой. Нынешние поколения должны уметь давать отпор тем, кто забывает о подвиге россиян.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны! Пусть вас окружает забота и внимание близких людей, а каждый день будет теплым, ярким и солнечным!сказал мэр.