Житель Пышмы осужден на 11 лет за угон и пьяную езду

Осужденный, имея непогашенную судимость за смертельное ДТП, угнал машину, стоявшую у одного из магазинов города. При этом мужчина был пьян. Он проехал мимо магазина и врезался в металлическую ограду. После этого мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.