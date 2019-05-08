Житель Пышмы осужден на 11 лет за угон и пьяную езду

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Суд приговорил свердловчанина к 11 годам колонии за пьяную езду и угон автомобиля. Ранее приговор ему был вынесен по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осужденный, имея непогашенную судимость за смертельное ДТП, угнал машину, стоявшую у одного из магазинов города. При этом мужчина был пьян. Он проехал мимо магазина и врезался в металлическую ограду. После этого мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Суд приговорил пышминца к 11 годам колонии по совокупности преступлений: угон автомобиля, повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
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