Жители Асбеста провели в Женеве пикет против запрета на добычу асбеста
Сегодня, 20:37ОбществоФото: пресс-служба «Ураласбеста»
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Члены международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил» в Швейцарии провели митинг в защиту асбеста, пишет интернет-издание Znak.
Сегодня в Женеве пройдет заседание Роттердамской конвенции. Митинг был приурочен к этому событию, поскольку на заседании асбест могут внести в запретительный список.
Делегация из Асбеста скандировала лозунги в защиту минерала и спела «Катюшу». По словам Дмитрия Селянина, добыча асбеста позволяет обеспечить работой сотни тысяч человек.
В Европе и Америке асбест считается опасным минералом, его добыча ведется в жестких рамках.
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