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Жители Асбеста провели в Женеве пикет против запрета на добычу асбеста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Жители Асбеста провели в Женеве пикет против запрета на добычу асбеста

Сегодня, 20:37ОбществоФото: пресс-служба «Ураласбеста»
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