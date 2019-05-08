Жители Асбеста провели в Женеве пикет против запрета на добычу асбеста

Сегодня в Женеве пройдет заседание Роттердамской конвенции. Митинг был приурочен к этому событию, поскольку на заседании асбест могут внести в запретительный список.

Делегация из Асбеста скандировала лозунги в защиту минерала и спела «Катюшу». По словам Дмитрия Селянина, добыча асбеста позволяет обеспечить работой сотни тысяч человек.