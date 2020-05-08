Бывший советник вице-губернатора Свердловской области останется под арестом
Сегодня, 14:50ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловский областной суд по результатам рассмотрения апелляции по аресту Владислава Русакова, который является экс-советником вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, решил оставить его под стражей, сообщает Znak.
Решение об аресте было вынесено 1 мая судом города Лесного. Так, Русаков заключен под стражу до 27 июня 2020 года.
Владислава Русакова задержали 29 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2014–2017 годах, когда Русаков являлся замглавы администрации Лесного, он получил взятку. В обмен он обещал решить вопросы в рамках своей компетенции. Сам Русаков считает, что его оклеветали.
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