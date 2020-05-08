Как вернуться к нормальной жизни после самоизоляции и не впасть в депрессию?

В режиме самоизоляции тагильчане находятся в мире, ограниченном квартирой, узким кругом родных или работой. В скором времени проявятся такие проблемы, как уныние и депрессия, связанные с самоизоляцией, считает главврач городской поликлиники № 4 Жанна Климова.

Изолированность, сидение дома для многих превращается в уныние, снижение настроения, особенно у тех, кто не общается в соцсетях со знакомыми, поделилась Жанна Климова.

Также она добавила, что проблема внутреннего состояния людей в данное время выходит на первый план, поэтому в медучреждении сейчас работают психотерапевты, помощь которых будет нужна пациентам и в будущем.

Опасная самоизоляция?

Ситуация с коронавирусом показала насколько уязвимы люди, насколько каждый нуждается в опорах, стабильности, ощущении защищенности, рассказывает директор Центра семейной терапии и консультирования в Нижнем Тагиле Дмитрий Винокуров.

Я сейчас говорю и об уровне отдельного человека — его навыках совладания со стрессом, с напряжением, умениями обращаться с тревогой, успокаиваться, отдыхать, приводить себя в порядок, обращаться к своим близким людям за поддержкой, и самому помогать ближним, когда они в этом нуждаются. Так и о необходимости создания и поддержания механизмов социальной поддержки на уровне городских сообществ и государства в целом, говорит Винокуров.

Эпидемия, по мнению Дмитрия, показала, что данных механизмов недостаточно. Необходимо создать новые системы действий государства и общества при чрезвычайных ситуациях и поддерживать старые.

В период самоизоляции люди начали обращаться к психологам с тревогами, растерянностью и страхами относительно своего будущего. Винокуров предполагает, что количество таких обращений будет расти.

Как надо спасаться?

Чтобы не начать впадать в депрессию — нужно найти, чем себя занять. Психологи Детской городской больницы считают, что период самоизоляции — это прекрасная возможность отдать все свое время семье и показать свою любовь и заботу. Чтобы сохранить гармонию в этот сложный период, специалисты советуют вести здоровый образ жизни — соблюдать режим дня, делать зарядку и закаливающие процедуры, организовать правильное питание, ввести ограничение гаджетов, выделить время для чтения, танцев, просмотра кинокомедий и прослушивания музыки всей семьёй. Также врачи рекомендуют съездить на дачу или заняться творчеством.

Много общайтесь, шутите, смейтесь почаще — это помогает снизить градус напряжения. Только ваш позитивный настрой и терпение помогут преодолеть любые трудности, советуют психологи ДГБ.

Чтобы вернуться к нормальной жизни после самоизоляции психологи советуют уже сейчас быть более внимательными к себе, к своим чувствам, желаниям. Больше посвящать времени друг другу, учиться понимать друг друга, видеть уникальность и индивидуальность каждого члена своей семьи.

Таким образом, эксперты выделили несколько пунктов, которые помогут сохранить душевное равновесие после окончания пандемии:

Не поддаваться панике, уверенно смотреть в будущее, не верить пропаганде.

Найти себе занятие на период пандемии.

Уделить время себе и своим близким.

По возможности выехать на дачу.

Заниматься спортом, дать выход накопившейся энергии.

Самоизоляция, по мнению экспертов, должна изменить мироощущение людей, и дать возможность пересмотреть личные ценности.