Мэр Екатеринбурга заявил о возможном ужесточении режима изоляции из-за пандемии

По его словам, жителей Екатеринбурга, при ухудшении обстановки, обяжут выходить из дома не только в масках, но и перчатках.

Высокинский предупредил, что введенные на данный момент ограничения, скорее всего, сохранятся и после майских праздников, так как график заболеваемости не позволяет вводить послабления.

Он подчеркнул, что городские власти ожидают новых вспышек инфекции, так как люди выходят на улицы.