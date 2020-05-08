Мэр Екатеринбурга заявил о возможном ужесточении режима изоляции из-за пандемии
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса режим самоизоляции в Екатеринбурге будет ужесточен. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в эфире «Студии-41».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, жителей Екатеринбурга, при ухудшении обстановки, обяжут выходить из дома не только в масках, но и перчатках.
Высокинский предупредил, что введенные на данный момент ограничения, скорее всего, сохранятся и после майских праздников, так как график заболеваемости не позволяет вводить послабления.
Он подчеркнул, что городские власти ожидают новых вспышек инфекции, так как люди выходят на улицы.
Напомним, в Свердловской области зарегистрировано более 1,4 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Накануне губернатор региона ввел обязательный масочный режим по всей области.
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