Министр здравоохранения РФ предложил перенести ЕГЭ на начало осени

По мнению министра, в вопросе проведения ЕГЭ на июль ориентироваться нельзя. Если ситуация с эпидемией будет позволять, то возможной датой станет конец лета-начало осени этого года.

Также Мурашко отметил, что Минздрав передал все рекомендации по поводу проведения единого государственного экзамена Минпросвещения. Окончательное решение будет принято совместно с Роспотребнадзором.