Министр здравоохранения РФ предложил перенести ЕГЭ на начало осени
Сегодня, 16:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глaва российскoго Минздрaва Михаил Мурaшко зaявил, что единый гoсударственный экзaмен в связи с пaндемией корoнавируса целeсообразно перeнести на август-сeнтябрь тeкущего года, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
По мнению министра, в вопросе проведения ЕГЭ на июль ориентироваться нельзя. Если ситуация с эпидемией будет позволять, то возможной датой станет конец лета-начало осени этого года.
Также Мурашко отметил, что Минздрав передал все рекомендации по поводу проведения единого государственного экзамена Минпросвещения. Окончательное решение будет принято совместно с Роспотребнадзором.
Напомним, в России количество заболевших COVID-19 достигло почти 188 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано 10 699 новых случаев заболевания.
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