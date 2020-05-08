Новые реалии: меняем «метры» на деньги или остаемся с квартирой надолго

С началом эпидемии COVID-19, без сомнения, изменилась экономика по всему миру. Практически нет такой ниши, отрасли, продавца, которых бы не затронул факт, что ради собственной безопасности и своих близких мы на девяносто процентов должны сократить контакты с окружающими.

Разобраться в перспективах рынка недвижимости нам помогут эксперты компании «Этажи», оказывающие услуги по покупке, продаже и обмену недвижимости.

Как изменился «средний ценник» на недвижимость в Нижнем Тагиле поделился директор представительства «Этажи» Евгений Постников:

Экспертная оценка рынка, которую мы предлагали в конце прошлого месяца, оказалась объективной: действительно, тренд «попробовать продать дороже» начинает отступать, собственники постепенно понимают, что ни вирус, ни курс рубля не мотивируют покупателя на поспешные покупки по, вероятно, завышенной цене. И это, несомненно, работа для нас - объяснить выгоды каждой стороны в сделке, если она состоится сейчас. Ряд преимуществ покупателю в мае – это реальная возможность ускорить продажу по рыночной цене для продавца, далее цена на отдельные группы недвижимости будет снижаться. Стабилизировавшийся курс рубля – значит гарантия стабильных ставок по ипотеке, также пока продолжают действовать все утвержденные государственные программы, в том числе: «материнский капитал», «военный» и «ведомственный» сертификаты, программа развития сельских территорий с реальной ипотекой в 2,7%, заявки на которую мы уже успешно «одобряем» у банка-партнера второй месяц – обеспечивает больше возможностей покупателям.

Эксперты полагают, почему, возможно, именно сейчас наступило идеальное время для сделки. Если в долгосрочной перспективе доходы населения будут снижаться, в связи с продолжением «карантина» и «самоизоляции», - сократится объем одобрения ипотечных кредитов и накоплений. А значит, вероятно, мы получим снижение цены на вторичное жилье на 5-10% ниже текущего уровня.

Поток заявок на услуги компании уже неоднократно изменился по своему составу за последние шестьдесят дней, как и условия, в которых, прежде всего, важна скорость адаптации и «безопасность сделки» во всех смыслах современных реалий.

Рынок быстро меняется, адаптируясь к потребностям людей. Все наши рекламные кампании направлены именно на гарантию высоких стандартов качества и безопасности сделки, даже в этот период. По этой причине, в апреле, мы получили значительный прирост заявок, именно «на покупку» жилья, пока продавцы, немного повышали цены. Сейчас, уровень цен возвращается к первой декаде марта и прирост базы ликвидных квартир, домов и дачных участков способствует удовлетворению большинства заявок покупателей. Изменения коснулись и ставок по ипотеке – от 6,5% на квартиры и 2,7% на дачи и дома за городом, а выбор программ доступен у пятнадцати банков-партнеров - все это позволяет нам предложить покупателю больше доступных и достойных предложений, – комментирует заместитель директора департамента маркетинга «Этажи» г. Нижний Тагил, Кирилл Романенко.

Режим ограничения контактов и посещения общественных мест, безусловно, добавил сложностей к оформлению каждой сделки. Как справляется компания, с этой непростой задачей, мы спросили руководителя отдела продаж Нижнетагильского офиса «Этажи», Наталью Брагину:

В условиях невероятно быстрых изменений, наша главная задача – первыми на рынке предлагать самый безопасный, простой и понятный сервис, по покупке, продаже и аренде «онлайн», чтобы обезопасить наших клиентов. Всю информацию мы размещаем на официальном сайте и готовы проконсультировать, показать объекты и провести сделку «любого уровня сложности» - дистанционно, так как наши специалисты и менеджеры еженедельно проходят многоуровневое обучение, постоянно на связи находятся юрист, департамент информации, нотариус и представители МФЦ. Немногие агентства предлагают сегодня «бесплатное оформление нотариальной доверенности» и «электронную регистрацию сделки» в партнерстве с крупнейшими банками,- мы это делаем, для того, чтобы клиенты оставались дома, в безопасности, поясняет Наталья Брагина.

Действительно пора ли сейчас продавать недвижимость, если эта идея уже давно не покидает Вашу семью? – наши эксперты, утверждают, что сейчас самое время. Май-июнь, по статистике компании –эксперта, - это пиковые месяцы спроса и сигнал для продажи: дачи, дома, а также однокомнатной и двухкомнатной квартиры. Затем объем сделок уменьшается на летние месяцы, а владельцам некоторых категорий недвижимости придется подождать еще от 6 до 10 месяцев.