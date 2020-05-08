Новый завод по производству ИВЛ появится в «Титановой долине»

«Тритон-Электроникс» является одним из трех предприятий, которое производит аппараты ИВЛ в Свердловской области. К концу августа компания планирует увеличить производство аппаратов до 200 штук в месяц, в прошлом году она производила 45 аппаратов ИВЛ в месяц, в апреле производство достигло 153 аппаратов.