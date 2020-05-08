Новый завод по производству ИВЛ появится в «Титановой долине»
Сегодня, 22:43ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Новым резидентом «Титановой долины» станет предприятие «Тритон-Электроникс», которое занимается производством медоборудования, сообщает департамент информполитики региона.
«Тритон-Электроникс» является одним из трех предприятий, которое производит аппараты ИВЛ в Свердловской области. К концу августа компания планирует увеличить производство аппаратов до 200 штук в месяц, в прошлом году она производила 45 аппаратов ИВЛ в месяц, в апреле производство достигло 153 аппаратов.
Новые площади разместят на территории второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Министр промышленности Денис Мантуров пояснил, что будет построен новый комплекс для производства. Территория второй очереди «Титановой долины» находится в Екатеринбурге на землях аэропорта «Уктус».
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