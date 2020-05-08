Огород, футбол и самоизоляция. Как тагильчане проводят майские праздники

В сообществе TagilCity.ru во «Вконтакте» 6 мая прошел опрос «Чем занимались на выходных?».Треть опрошенных ответили, что были на даче, почти столько же людей самоизолировались, чуть больше 20% работали, менее 5% выбрали ответы «гулял по городу», «шашлыки», «отсыпался», «ездил в гости», «болел».

Мы пообщались с жителями Нижнего Тагила, чтобы подробнее узнать, как они проводят майские праздники. Некоторые тагильчане благодарны природе за возможность провести время с семьей на даче, например, владелец бара «Гора» Антон Нургалеев.

Погода в майские праздники словно знала о карантине и самоизоляции. Температура в разы выше, чем была в прошлые года. Это отличная возможность уехать с семьей за город, помогать маме копаться в огороде, дышать свежим воздухом, играть в футбол с сыном. Пожалуй, футбол, это то, чего нам больше всего с ним не хватает! При этом сын, как настоящий маленький мужчина, помогает стеклить теплицу, копать землю, что-то сажать. Спасибо природе за такие возможности в праздник,отметил Нургалеев.

Экоактивист Андрей Волегов отметил, что самоизоляция позволила сделать те домашние дела, до которых руки не доходили много лет.

Постоянно все в спешке, быстро ответы приходят, запросы пишешь. Метров пять бумаг скопилось. Тут разобрал, по папочкам разложил,поделился Волегов.

Он также признался, что провел с пользой четыре солнечных дня на даче: навел порядок, перерубил дрова, поработал в теплице, успел насладиться природой и загореть.

После зимы первый раз заехали, навели полный порядок и в доме, и в бане, и в летней кухне, и на участке. Ночь была такая прекрасная: полнолуние, звезды. Я вообще под впечатлением. Планируем на 9 Мая снова уезжать в сад,рассказал экоактивист.

Депутат городской думы Леонид Мартюшев провел время дома, но при этом активно работал.

Мне скучать дома не приходится как депутату. На меня выходило много предпринимателей, дачников, я решал вопросы с региональным отделением партии. Но мне, как активному человеку, больше бы хотелось двигаться. Хочется быть в думе, ходить по кабинетам администрации, решать вопросы. Но я не жалуюсь, и так надо уметь работать,сказал Мартюшев.

Депутат также переживает за психологическое состояние садоводов, поскольку введены ограничения, но грядки копать и овощи сажать нужно вовремя. При этом для граждан пенсионного возраста введены ограничения на выход из дома.