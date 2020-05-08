Огород, футбол и самоизоляция. Как тагильчане проводят майские праздники
Май радует тагильчан теплой погодой. Однако в условиях самоизоляции солнышко может создавать дополнительный соблазн выйти прогуляться или отправиться на шашлыки. TagilCity.ru выяснило, как проводят жители города свои майские выходные — ходят на работу, ездят на дачу или нарушают указы губернатора?
В сообществе TagilCity.ru во «Вконтакте» 6 мая прошел опрос «Чем занимались на выходных?».Треть опрошенных ответили, что были на даче, почти столько же людей самоизолировались, чуть больше 20% работали, менее 5% выбрали ответы «гулял по городу», «шашлыки», «отсыпался», «ездил в гости», «болел».
Мы пообщались с жителями Нижнего Тагила, чтобы подробнее узнать, как они проводят майские праздники. Некоторые тагильчане благодарны природе за возможность провести время с семьей на даче, например, владелец бара «Гора» Антон Нургалеев.
Погода в майские праздники словно знала о карантине и самоизоляции. Температура в разы выше, чем была в прошлые года. Это отличная возможность уехать с семьей за город, помогать маме копаться в огороде, дышать свежим воздухом, играть в футбол с сыном. Пожалуй, футбол, это то, чего нам больше всего с ним не хватает! При этом сын, как настоящий маленький мужчина, помогает стеклить теплицу, копать землю, что-то сажать. Спасибо природе за такие возможности в праздник,отметил Нургалеев.
Экоактивист Андрей Волегов отметил, что самоизоляция позволила сделать те домашние дела, до которых руки не доходили много лет.
Постоянно все в спешке, быстро ответы приходят, запросы пишешь. Метров пять бумаг скопилось. Тут разобрал, по папочкам разложил,поделился Волегов.
Он также признался, что провел с пользой четыре солнечных дня на даче: навел порядок, перерубил дрова, поработал в теплице, успел насладиться природой и загореть.
После зимы первый раз заехали, навели полный порядок и в доме, и в бане, и в летней кухне, и на участке. Ночь была такая прекрасная: полнолуние, звезды. Я вообще под впечатлением. Планируем на 9 Мая снова уезжать в сад,рассказал экоактивист.
Депутат городской думы Леонид Мартюшев провел время дома, но при этом активно работал.
Мне скучать дома не приходится как депутату. На меня выходило много предпринимателей, дачников, я решал вопросы с региональным отделением партии. Но мне, как активному человеку, больше бы хотелось двигаться. Хочется быть в думе, ходить по кабинетам администрации, решать вопросы. Но я не жалуюсь, и так надо уметь работать,сказал Мартюшев.
Депутат также переживает за психологическое состояние садоводов, поскольку введены ограничения, но грядки копать и овощи сажать нужно вовремя. При этом для граждан пенсионного возраста введены ограничения на выход из дома.
Напомним, выходные объявлены до 11 мая. На эти дни в Нижнем Тагиле спрогнозирована аномально жаркая для данного периода погода.