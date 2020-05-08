Полная изоляция, день тридцать восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Тагиле достигло 28 человек. Только за последние сутки подтверждено четыре новых случая. При этом, количество выздоровевших от инфекции составляет 13 человек.

Также стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции граждан до 18 мая.

В Свердловской области будет продлен режим самоизоляции из-за коронавируса

При этом майская погода радует теплотой. В условиях самоизоляции возникает соблазн прогуляться, сходить на шашлыки. TagilCity.ru выяснило, как жители города проводят майские выходные.

Огород, футбол и самоизоляция. Как тагильчане проводят майские праздники

Однако выйти из режима самоизоляции, оказывается, не менее сложно, чем его пережить. Как остаться в своем уме после всего происходящего - рассказали психологи.

Как вернуться к нормальной жизни после самоизоляции и не впасть в депрессию?

А пока в городе проводятся профилактические рейды сотрудниками ГИБДД. В частности, они проверяют, насколько хорошо соблюдается масочный режим при нахождении в общественном и личном транспорте.

ГИБДД Нижнего Тагила проводит рейды по профилактике коронавируса

Однако из-за действующего режима изоляции люди стали меньше передвигаться на автомобилях. Это привело к тому, что качество воздуха на территории города улучшилось.

В Нижнем Тагиле за время действия режима самоизоляции улучшилось качество воздуха

Заключенные ИК-12, находящейся в Нижнем Тагиле, сочинили рэп про коронавирус.

Заключенные из колонии Нижнего Тагила сочинили рэп про коронавирус

Из-за пандемии коронавируса в городе было отменено проведение фестиваля Булата Окуджавы. Однако Центральная городская библиотека и Культурный центр «Дом Окуджавы» организовали онлайн-марафон бардовской песни «Пожелание друзьям». Он проходит в специальной группе во «Вконтакте».

А еще, 9 мая, в День рождения Булата Окуджавы состоится концерт «Дежурный по апрелю». Он будет размещен на сайте культурного центра.

Кроме того, завтра, в честь празднования Дня Победы, в 19.00 по федеральным каналам пройдет трансляция. После минуты молчания все желающие могут спеть песню «День Победы» на балконах или у открытых окон.

Жителям Нижнего Тагила предложили спеть на балконах в День Победы

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,4 балла. По сравнению со вчерашним днем, он немного улучшился. Средний показатель за 7 мая составил 2,0 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления и ее нельзя использовать для средней оценки количества людей на улице.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

А вот так гуляют во время самоизоляции люди на Вагонке:

В Свердловской области за последние сутки было подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 1584 человека.