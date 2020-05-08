Россиянам посоветовали носить с собой документы на квартиру во время самоизоляции
Сегодня, 20:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Судебно-экспертная палата подготовила рекомендации, согласно которым россиянам следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Документы рекомендуют носить с собой, если человек проживает не по месту регистрации.
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой, пояснили в СЭП.
Также в СЭП напомнили о том, что при выходе на улицу нужно иметь при себе паспорт.
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