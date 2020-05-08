Российские суды начнут работать в обычном режиме после майских праздников

Так, с 12 мая суды будут работать в обычном графике. Судьи будут заниматься рассмотрением дел всех категорий, соблюдая при этом меры безопасности, касающиеся предупреждения распространения коронавируса.

Уведомление о возобновлении работы судов было разослано вчера, 7 мая, председателям судов. Его подписал генеральный директор судебного департамента в Верховном суде РФ Александр Гусев. В нем коротко сообщается, что срок действия приостановления деятельности судов истекает 11 мая. Поэтому со следующего дня предлагается осуществлять работу в полном объеме.