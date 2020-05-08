Российские суды начнут работать в обычном режиме после майских праздников
Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Все суды в России перейдут на обычный график работы после длительной приостановки рассмотрения основной массы дел из-за пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Так, с 12 мая суды будут работать в обычном графике. Судьи будут заниматься рассмотрением дел всех категорий, соблюдая при этом меры безопасности, касающиеся предупреждения распространения коронавируса.
Уведомление о возобновлении работы судов было разослано вчера, 7 мая, председателям судов. Его подписал генеральный директор судебного департамента в Верховном суде РФ Александр Гусев. В нем коротко сообщается, что срок действия приостановления деятельности судов истекает 11 мая. Поэтому со следующего дня предлагается осуществлять работу в полном объеме.
Исключением являются только работники, у которых выявлен коронавирус или они являются контактными лицами.
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