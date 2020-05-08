Скрыл симптомы и вышел на работу: на Урале у врача подтвердился коронавирус
Сегодня, 08:12ОбществоФото: pixabay.com
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В Ревде врач, имеющий симптомы ОРВИ, скрыл признаки заболевания и вышел на работу. Позднее у него был выявлен коронавирус, сообщает Uralweb.ru со ссылкой на главу Первоуральского отделения Роспотребнадзора Ивана Хованова.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что по данному инциденту проводится проверка и выявлены новые случаи заражения из окружения врача. Тесты на выявление коронавируса будут проведены как среди работников больницы, так и поликлиники.
По последним данным с 6 на 7 мая в Свердловской области было подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 1429 человек.
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