Страховой Дом ВСК запустил сразу несколько проектов к 9 мая

На портале интернет-издания «ВыИскали» появился специальный раздел проекта «Слово Победителям». Здесь опубликованы реальные свидетельства о событиях тех лет, рассказанные ветеранами войны.

На портале публикуются рассказы ветеранов и фотографии. Также пользователям доступна интерактивная карта и справочная информация, которая позволит им углубиться в тему войны. Читатели могут поделиться материалами в социальных сетях и мессенджерах. В реализации проекта также участвовали специалисты журнала «Пограничник». Архив будут постоянно дополнять. В итоге он станет одним из крупных собраний воспоминаний ветеранов, сообщает newsnn.ru.

Второй проект Страхового Дома ВСК носит название «Наши Герои». Здесь также публикуются фотографии ветеранов. Все истории рассказывают современному поколению о трудностях, которые возникали на пути к Победе.

Проекты реализуются с целью оказания поддержки общенационального движения, а также «Бессмертного полка».

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк добавил, что ответственность за сохранение памяти о погибших в ВОВ лежит на плечах каждого гражданина. Сегодня все население должно быть благодарно за мирное небо над головой и свободу. Цикалюк добавил, что память наших героических предков просто так не может кануть в Лету.