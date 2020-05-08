Свердловская область вошла в первую десятку регионов России по заболевшим COVID-19
Сегодня, 13:14ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области насчитывается 1584 случая заражения коронавирусом. По количеству заболевших она вошла в первую десятку регионов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Так, регион находится на 10 месте по заболеваемости.
На первом месте по количеству зараженных находится Москва. Там зарегистрировано 98 522 случая. Второе место заняла Московская область (18 350 случаев). На третьем месте с большим отрывом находится Санкт-Петербург. В городе выявлено 6565 случаев заболевания.
Кроме того, в первой десятке оказалась Нижегороская область (3886 случаев), республика Дагестан (2468), Мурманская область (2322), Краснодарский край (1732), Тульская область (1620) и Ростовская область (1594).
Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано более 10,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет более 187 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей