Свердловская область вошла в первую десятку регионов России по заболевшим COVID-19

Так, регион находится на 10 месте по заболеваемости.

На первом месте по количеству зараженных находится Москва. Там зарегистрировано 98 522 случая. Второе место заняла Московская область (18 350 случаев). На третьем месте с большим отрывом находится Санкт-Петербург. В городе выявлено 6565 случаев заболевания.

Кроме того, в первой десятке оказалась Нижегороская область (3886 случаев), республика Дагестан (2468), Мурманская область (2322), Краснодарский край (1732), Тульская область (1620) и Ростовская область (1594).