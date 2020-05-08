Свердловским медикам выплатят более 217 млн рублей за работу с больными коронавирусом

В оперативном штабе региона по борьбе с заболеванием изданию рассказали, что часть средств, 81,9 миллионов рублей, выделены из регионального бюджета. Средства будут распределены между 4,5 тысяч медиков. За март выплаты получили 3,3 тысячи медиков. Ежемесячно список работников обновляется.

Из федерального бюджета за март выплаты были сделаны 1,5 тысячам медиков. В общей сложности сумма составила 16,4 миллиона рублей. За апрель выплаты предусмотрены для 3,9 тысяч человек. Региону на эти цели выделено 74,5 миллиона рублей. Еще 45 миллионов рублей из федерального бюджета будут распределены между медиками, которые работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Их получат больше 1,4 тысяч работников.