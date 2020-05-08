Свердловское Заксобрание подготовило законопроект о часах тишины в дневное время

Дополнительные часы тишины планируется ввести с 13:00 до 15:00. По словам губернатора, законопроект проходит все необходимые процедуры. Также глава региона отметил, что такие часы нужны не только в период режима самоизоляции.

На данный момент в регионе по закону установлены «тихие» часы с 23:00 до 08:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные и нерабочие дни.