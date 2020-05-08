Свердловское Заксобрание подготовило законопроект о часах тишины в дневное время
Сегодня, 21:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заксобрание Свердловской области подготовило проект закона о введении часов тишины. Об этом написал в Instagram Евгений Куйвашев.
Дополнительные часы тишины планируется ввести с 13:00 до 15:00. По словам губернатора, законопроект проходит все необходимые процедуры. Также глава региона отметил, что такие часы нужны не только в период режима самоизоляции.
На данный момент в регионе по закону установлены «тихие» часы с 23:00 до 08:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные и нерабочие дни.
Ранее свердловчане жаловались Куйвашеву на соседей, которые мешают спасть маленьким детям.
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