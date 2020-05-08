В Екатеринбурге в госпитале ветеранов войн у врачей выявили коронавирус
Сегодня, 15:35ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава управления Роспотребнадзора в Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил о распространении коронавируса среди сотрудников госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Козловских, всего заразились семь медицинских работников. Они изолированы, а в госпитале проводятся мероприятия по снижению риска распространения инфекции.
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что на данный момент свердловские больницы подготавливают к тому, чтобы каждая могла находиться в ситуации, приравненной к инфекционному госпиталю.
Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у одного из пациентов госпиталя.
На сегодняшний день в Свердловской области коронавирусом заразились более 120 медиков. В регионе в общей сложности зафиксировано 1 584 случая заболевания.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей