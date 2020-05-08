В Екатеринбурге в госпитале ветеранов войн у врачей выявили коронавирус

По словам Козловских, всего заразились семь медицинских работников. Они изолированы, а в госпитале проводятся мероприятия по снижению риска распространения инфекции.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что на данный момент свердловские больницы подготавливают к тому, чтобы каждая могла находиться в ситуации, приравненной к инфекционному госпиталю.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у одного из пациентов госпиталя.