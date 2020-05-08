В Екатеринбурге, закрытую на 60 дней «Гиперболу» за нарушения, открыли через сутки

6 мая по решению суда работы супермаркета «Гибербола» была приостановлена на два месяца. Причиной стала проверка, в ходе которой были выявлены нарушения санитарных правил в условиях пандемии коронавируса. Так, стало известно, что предприятие не измеряет сотрудникам температуру и не предоставляет средства защиты или не контролирует их правильное использование, в торговом зале отсутствует разметка для соблюдения дистанции между людьми. Кроме того, помещения магазина не проветривались и не были снабжены бактерицидными облучателями.