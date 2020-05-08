В Екатеринбурге, закрытую на 60 дней «Гиперболу» за нарушения, открыли через сутки
Накануне супермаркет «Гипербола» в ТРЦ «Пассаж» в Екатеринбурге был закрыт по решению суда на 60 дней из-за выявленных в ходе проверки нарушений санитарных правил во время пандемии коронавируса, сообщает Ура.ру.
Однако в пресс-службе Свердловского областного суда рассказали, что супермаркет досрочно возобновит работу.
Компания ООО «Футтрейд», которой принадлежит супермаркет, подала в суд Екатеринбурга ходатайство о досрочном прекращении исполнения наказания в виде приостановления деятельности. Предприятие отчиталось об устранении нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. Ходатайство было удовлетворено судом и подлежит незамедлительному исполнению.
6 мая по решению суда работы супермаркета «Гибербола» была приостановлена на два месяца. Причиной стала проверка, в ходе которой были выявлены нарушения санитарных правил в условиях пандемии коронавируса. Так, стало известно, что предприятие не измеряет сотрудникам температуру и не предоставляет средства защиты или не контролирует их правильное использование, в торговом зале отсутствует разметка для соблюдения дистанции между людьми. Кроме того, помещения магазина не проветривались и не были снабжены бактерицидными облучателями.