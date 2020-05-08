В Музее Победы работает интерактивная выставка "Лица победы"

В исследовании принимали участие жители 15 крупных городов России в возрасте от 18 до 60 лет. Специалисты выяснили, каким образом население России сохраняет память павших предков и как в этом участвует государство.

Было установлено, что в большинстве семей 9 мая 1945 года стало отсчетом новой истории. Многие жители считают День Победы одним из главных праздников страны. Родители полагают, что их дети должны и дальше передавать память о павших в ВОВ героях, сообщает newsnn.ru.

Старшее поколение уже сейчас передает память своим внукам, а молодежь в свою очередь проявляет активный интерес к личностям каждого героя войны. Участники опроса отметили, что люди того времени отличались бесстрашием и самоотверженностью, несмотря на все ужасы сражений.

Молодежь отметила, что цену Победы можно понять только благодаря историям, которые рассказывает старшее поколение.

Директор Музея Победы Александр Школьник рассказал об интерактивном проекте “Лица Победы”, который поможет сохранить память о павших предках. В базе будет размещена вся информация о фронтовиках, тружениках тыла, партизанах, узниках концлагерей, детях войны и пр. Школьник отметил, что информация о воинах может утратиться с уходом старшего поколения, но проект Музея Победы позволит ее сохранить.