В Нижнем Тагиле накануне Дня Победы возложили цветы к памятникам погибших воинов

Торжественное мероприятие началось у памятника рабочим Высокогорского механического завода. Мэр возложил к подножию венки с траурными лентами. После акция прошла возле памятника тагильчанам — Героям СоветскогоСоюза и полным кавалерам Ордена Славы.

Кроме того, Владислав Пинаев побывал у стелы мемориального комплекса музея боевой славы металлургов. В этом году ЕВРАЗ провел реконструкцию площади перед монументом. Также была заменена мраморная отделка тумбы Вечного огня, а на пилоны нанесли еще четыре фамилии металлургов, ушедших на фронт.