В Нижнем Тагиле накануне Дня Победы возложили цветы к памятникам погибших воинов
В Нижнем Тагиле в преддверии Дня Победы прошло торжественное возложение цветов к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.
В акции приняли участие глава города Владислав Пинаев, председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутаты заксобрания области Вячеслав Погудин и Михаил Ершов.
Торжественное мероприятие началось у памятника рабочим Высокогорского механического завода. Мэр возложил к подножию венки с траурными лентами. После акция прошла возле памятника тагильчанам — Героям СоветскогоСоюза и полным кавалерам Ордена Славы.
Кроме того, Владислав Пинаев побывал у стелы мемориального комплекса музея боевой славы металлургов. В этом году ЕВРАЗ провел реконструкцию площади перед монументом. Также была заменена мраморная отделка тумбы Вечного огня, а на пилоны нанесли еще четыре фамилии металлургов, ушедших на фронт.
Глава города почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а ветеранам пожелал здоровья и мирного неба над головой.