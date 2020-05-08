В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по магазинам для проверки профилактики COVID-19
Сегодня, 18:30ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Сегодня, 8 мая, в Ленинском районе Нижнего Тагила прошел очередной рейд по торговым точкам с целью выявления нарушений профилактики коронавируса, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В ходе мероприятия в магазине проверяется наличие у персонала защитных масок и перчаток, журналов измерения температуры у сотрудников и времени обработки служебных помещений, а также имеются ли дезинфицирующие средства.
Кроме того, полицейские напоминали всем входящим посетителям о необходимости обязательного использования масок и о соблюдении дистанции.
В пресс-группе МВД отметили, что в одном из магазинов на проспекте Ленина руководство торговой точки по неизвестным причинам отказалось предоставлять проверяющим необходимую документацию. При этом в магазине имелись нужные журналы учета, а сотрудники были в масках и перчатках.
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