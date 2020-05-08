В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по магазинам для проверки профилактики COVID-19

В ходе мероприятия в магазине проверяется наличие у персонала защитных масок и перчаток, журналов измерения температуры у сотрудников и времени обработки служебных помещений, а также имеются ли дезинфицирующие средства.

Кроме того, полицейские напоминали всем входящим посетителям о необходимости обязательного использования масок и о соблюдении дистанции.