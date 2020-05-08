В Нижнем Тагиле спасатели провели разъяснительную работу по противопожарному режиму

С 1 мая в Свердловской области введен особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением, ограничивается посещение лесов, запрещается сжигать мусор, траву и использовать открытый огонь, в том числе в мангалах, баках, бочках и так далее.

Спасатели осуществляют объезд по пожароопасным местам. Они имеют при себе все необходимое оборудование и обмундирование для тушения лесных пожаров. В частности, это ранцевые огнетушители, система ГИРС, мотовездеход и прицеп с кубом воды.