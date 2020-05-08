В Нижнем Тагиле спасатели провели разъяснительную работу по противопожарному режиму
Сегодня, 14:16ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасатели провели разъяснительную работу с населением, проживающим в частном секторе, а также находящемся в коллективных садах и местах отдыха, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1 мая в Свердловской области введен особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением, ограничивается посещение лесов, запрещается сжигать мусор, траву и использовать открытый огонь, в том числе в мангалах, баках, бочках и так далее.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасатели осуществляют объезд по пожароопасным местам. Они имеют при себе все необходимое оборудование и обмундирование для тушения лесных пожаров. В частности, это ранцевые огнетушители, система ГИРС, мотовездеход и прицеп с кубом воды.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: МБУ "Центр защиты населения"
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей