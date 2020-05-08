В Нижнем Тагиле за время действия режима самоизоляции улучшилось качество воздуха
Сегодня, 11:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Из-за введенного режима самоизоляции люди стали реже ездить на автомобилях. Это привело к улучшению качества воздуха в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По словам министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова, в связи с уменьшением интенсивности дорожного движения и проведением регулярной уборки в муниципалитетах, состояние атмосферного воздуха улучшилось в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском.
По данным министерства, в Екатеринбурге среднесуточное содержание пыли и концентрация диоксида азота уменьшилась в два раза. В Нижнем Тагиле показатель выбросов загрязняющих веществ от автомобилей снизился на 35%. В Асбесте и Первоуральске содержание вредных веществ в воздухе находится на уровне нормы.
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