В Нижнем Тагиле за время действия режима самоизоляции улучшилось качество воздуха

По словам министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова, в связи с уменьшением интенсивности дорожного движения и проведением регулярной уборки в муниципалитетах, состояние атмосферного воздуха улучшилось в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском.

По данным министерства, в Екатеринбурге среднесуточное содержание пыли и концентрация диоксида азота уменьшилась в два раза. В Нижнем Тагиле показатель выбросов загрязняющих веществ от автомобилей снизился на 35%. В Асбесте и Первоуральске содержание вредных веществ в воздухе находится на уровне нормы.