В праздники ГИБДД Нижнего Тагила будет ловить пьяных водителей
Сегодня, 16:09ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В период с 9 по 11 мая в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие будет направлено на выявление нетрезвых водителей, а также тех, кто садится за руль без водительского удостоверения.
Госавтоинспекция просит сообщать граждан о фактах пьяной езды по телефонам: 47-70-01, 25-00-44.
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